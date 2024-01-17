بطولة أفريقيا لكرة اليد.. منتخب المغرب يفوز على ليبيا في مستهل مشواره الأفريقي

حقق منتخب المغرب لكرة اليد الفوز على ليبيا بنتيجة 30- 25 في المباراة التى جمعتهما، منذ قليل، على الصالة المغطاه باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة أفريقيا لكرة اليد والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة الثالثة بجانب كل من الجزائر- الغابون- ليبيا، ويتأهل المنتخب البطل إلى أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة في السادسة مساء اليوم، على أن تقام مباراة مصر وغينيا في الثامنة مساءً على صالة استاد القاهرة الدولي.