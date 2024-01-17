ads
الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بطولة أفريقيا لكرة اليد.. منتخب المغرب يفوز على ليبيا في مستهل مشواره الأفريقي

المغرب
المغرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق منتخب المغرب لكرة اليد الفوز على ليبيا بنتيجة 30- 25 في المباراة التى جمعتهما، منذ قليل، على  الصالة المغطاه باستاد القاهرة الدولي  ضمن منافسات بطولة أفريقيا لكرة اليد والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

 ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة الثالثة بجانب كل من الجزائر- الغابون- ليبيا، ويتأهل المنتخب البطل إلى أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة في السادسة مساء اليوم، على أن تقام مباراة مصر وغينيا في الثامنة مساءً على صالة استاد القاهرة الدولي.

منتخب المغرب ليبيا طولة أفريقيا لكرة اليد