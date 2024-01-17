عيد الشرطة 72.. "الداخلية" تواصل تجديد وتطوير متحف الشرطة بالإسماعيلية

واصلت وزارة الداخلية تطوير متحف الشرطة الكائن بديوان مديرية أمن الإسماعيلية لما له من دلالات تاريخية وأهمية بالغة، باعتباره الموقع الذى دارت فيه أحداث تلك الملحمة الوطنية الخالدة وذلك بمناسبة اقتراب حلول العيد 72 للشرطة المصرية، واحتفاءً بذكرى معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952 التى وقعت أحداثها بمدينة الإسماعيلية الباسلة وجسدت بطولاتها ملحمة كفاح الشرطة المصرية، فى مواجهة الأطماع والمخططات الهدامة.

ويتضمن المتحف وما يزخر به من مقتنيات تمثلت فى لوحات وصور فوتوغرافية تصور الأحداث إضافة لبعض الملابس والأسلحة العسكرية المستخدمة فى المعركة.. عكست جميعها بطولات وتضحيات رجال الشرطة وتكاتفهم مع أبناء شعبهم فى مواجهة قوى الاحتلال الغاشم والاستعمار الظالم.

ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتخليد بطولات وتضحيات رجال الشرطة عبر العصور لتقديمها للأجيال المتعاقبة من حماة الوطن والساهرين على أمنه للاقتداء بها فى قادم الأيام ومستقبل التحديات، وتفعيلًا لثوابت السياسة الأمنية المعاصرة التى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على تطوير وتحديث المتاحف الشرطية، باعتبارها مواقع تحوى شواهد وعلامات تدل على شرف التضحية ونبل الصمود لرجال الشرطة الأوفياء، فى شتى مواقف النضال الوطنى من أجل رفعة الوطن واستقلاله.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تخليد هذه الذكرى الراسخة فى وجدان الوطنية المصرية والتى ستبقى نبراسًا يهتدى به أبناء الوطن المخلصين على مر الزمان.