«من أجل السرقة».. الإعدام لعاملين كتما أنفاس شخص حتى الموت بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، متهمين بالإعدام شنقًا، عقب ورود رأي المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل شخص من أجل السرقة ببولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة في أمر الإحالة بالقضية رقم «3288 لسنة 2023» جنايات بولاق الدكرور المقيدة برقم 136 لسنة 2023.. أن المتهمين قاما بقتل (م. س) عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه لسرقته، وما أن ظفرا به وحيدا بمسكنه حتى تكاليا عليه مطبقين على أنفاسه قاصدين من ذلك قتلاً، فأحدثا ما به من إصابات والتي أوراها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية بالجنحة تالية الوصف إذ أنه في ذات الزمان والمكان: سرقا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً وقدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك من وداخل مسكنه ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.