ads
الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«من أجل السرقة».. الإعدام لعاملين كتما أنفاس شخص حتى الموت بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، متهمين بالإعدام شنقًا، عقب ورود رأي المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل شخص من أجل السرقة ببولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة في أمر الإحالة بالقضية رقم «3288 لسنة 2023» جنايات بولاق الدكرور المقيدة برقم 136 لسنة 2023.. أن المتهمين قاما بقتل (م. س) عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه لسرقته، وما أن ظفرا به وحيدا بمسكنه حتى تكاليا عليه مطبقين على أنفاسه قاصدين من ذلك قتلاً، فأحدثا ما به من إصابات والتي أوراها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية بالجنحة تالية الوصف إذ أنه في ذات الزمان والمكان: سرقا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً وقدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك من وداخل مسكنه ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.

من أجل السرقة الإعدام لعاملين كتما أنفاس كتما أنفاس شخص ا حتي الموت الجيزة