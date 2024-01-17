صور.. إحماء لاعبي البنك الأهلي قبل مواجهة المصري في كأس الرابطة

أجرى لاعبو فريق الكرة بنادي البنك الأهلي، العمليات الإحمائية، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، بعد قليل، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس الرابطة.

ويقود كريم بامبو هجوم البنك الأهلي في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود الجزار، محمد بسيوني، سعيدو سيمبوري

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، أحمد مدبولى، جريندو، عماد فتحى

خط الهجوم : كريم بامبو.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي، محمود قاعود، اسحاق يعقوبو، عاصم صلاح، أحمد ربيع، أحمد سعيد، أمير مدحت، إبراهيم حسن، معاذ الحناوي.



ويقود محمد الشامي هجوم الفريق البورسعيدي، في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي- باهر المحمدي- أحمد منصور- حسين السيد.

خط الوسط: حسن علي- عمرو سعداوي- عمرو موسى.

خط الهجوم: يوسف الجوهري_ ميدو جابر- محمد الشامي.