حبس سيدة لاتهامها بسرقة حقيبة إحدى السيدات بحدائق القبة

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة اليوم الأربعاء، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة حقيبة يد، بداخلها مبلغ مالي وهاتف محمول وأقرت بارتكابها 5 وقائع سرقات بذات الأسلوب بدائرة القسم، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (سيدة – مقيمة بدئرة قسم شرطة الأميرية) لقيامها بسرقة حقيبة يد إحدى السيدات حال سيرها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وبداخلهـــا (هاتف محمول، مبلغ مالى، كارت فيـــزا)، وبحوزتها (مبلغ مالى).

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وأن المبلغ المضبوط بحوزتها من وقائع سرقات، وبتطوير مناقشتها اعترفت بقيامها بارتكاب (5) وقائع بذات الأسلوب، باستدعاء المجنى عليهم اتهموها بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.