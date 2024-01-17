عيد الشرطة الـ72.. استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل لذوي الهمم مجانًا

الأربعاء 17/يناير/2024 - 03:08 م

استقبل قطاعى (الأحوال المدنية – الوثائق) بوزارة الداخلية، المواطنين من ذوي الهمم لاستخراج (الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل) لهم مجاناً بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية، وتم تيسير وتسهيل إجراءات حصولهم على كافة الخدمات الشرطية، بمناسبة عيد الشرطة الـ 72 الموافق 25 يناير الجاري.

كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات للأشخاص ذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة)، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم (بالمجان).

ولاقت تلك المبادرة قبولاً واستحساناً من قبل المواطنين، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات.

يأتي ذلك ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان ، وتفعيل الدور المجتمعى لكافة قطاعات الوزارة من خلال مشاركة المواطنين فى مختلف المناسبات.

