وزير خارجية اليونان: نثني على اقتراحات مصر لوقف إطلاق النار في غزة

قال وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس، إنه تحدث مع وزير الخارجية سامح شكري عن الأوضاع بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، موضحًا أن مصر لها دورًا كبيرًا في الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وأن بلاده لها مصالح مشتركة، ومصر حليف استراتيجي في المنطقة.

وأضاف "جورج" في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة، نقلته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "نشعر بالقلق من تصاعد التوتر في قطاع غزة والبحر الأحمر.. ونثني على اقتراحات مصر فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة".

وأوضح، أنه يجب اتخاذ مزيد من الخطوات لإنفاذ المساعدات إلى غزة، ونرفض نزوح سكان غزة من أراضيهم ونطالب بعودتهم إلى منازلهم.

وتابع، أن هناك جهدا كبيرا لمنع التصعيد في البحر الأحمر، ولهذه المشكلة الحادة، مؤكدًا أنه في اتصال مستمر مع وزير الخارجية سامح شكري، لحل هذه المشكلة ومشكلات أخرى، منها ما يحدث في غزة.