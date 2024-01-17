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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير خارجية اليونان: نعمل على عودة أهل غزة لأرضهم دون أي إرهاب

وزير خارجية اليونان
وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس
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قال وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس، إن هناك عملا سريعا للحفاظ على المنشآت بغزة، كما أن هناك عملا على زيادة المساعدات، وهذه خطوة أولى، ونسعى لوقف النار في غزة.

وأضاف "جورج" في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، بالقاهرة، نقلته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن هناك مساعي لعودة أهل غزة لأرضهم دون أي إرهاب أو ترويع، وهناك عمل على حل الدولتين.

وتابع، أنه تحدث اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري، عن الأوضاع بالبحر الأحمر، موضحًا أن مصر لها دور كبير في الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وأن بلاده لها مصالح مشتركة، ومصر حليف استراتيجي في المنطقة.

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