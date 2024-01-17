النيل للطيران: رحلتان أسبوعيتان من القاهرة إلى نجران السعودية

أعلنت اليوم الشركة الوطنية "النيل للطيران"، تسيير خطا جديدا بين "القاهرة ونجران" بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الجهود التنموية التي تتبناها وزارة الطيران المدني المصري من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر، وكذلك لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الطيران المدنى على المستويين الإقليمى والدولى بما يعزز من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى المصرى.

وأعلن ريتشارد تأن الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران بدء رحلات الخط الجديد اعتبارًا من 24 يناير الحالي بواقع رحلتان أسبوعيًا أيام السبت والأربعاء شتاءا وثلاث رحلات أسبوعيًا صيفاً ايام السبت والاثنين والأربعاء.

وأشار إلى أن خطة الدولة تهدف لفتح أسواق جديدة لجذب مزيد من الحركة السياحية والتجارية، في حين أن النيل للطيران تعتبر هي الناقل الوحيد لرحلات الطيران المباشرة بين القاهره ونجران بالمملكة، ومع افتتاح الخط الجديد يصبح عدد النقاط التي تصل اليها النيل للطيران بالمملكة 13 نقطة.