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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد رحيل عبد الغني.. ظهير الزمالك خارج معسكر الإمارات

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
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استقر معتمد جمال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على استبعاد عبدالله جمعة، الظهير الأيسر، من بعثة الفريق المتوجهة غدًا إلى الإمارات.

ويأتي قرار معتمد جمال، بعد خروج الظهير الأيسر للفريق من حسابات الجهاز الفني، ويدرس النادي العروض المقدمة للاعب تمهيدًا لرحيله خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن نادي الزمالك أمس الثلاثاء، رحيل محمد عبدالغني إلى صفوف البنك الأهلي، على سبيل البيع النهائي مقابل ما يقرب من 5 ملايين جنيه.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

معتمد جمال الزمالك نادي الزمالك