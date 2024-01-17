الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 2 من طواقمنا بسبب قصف سيارة إسعاف

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إصابة اثنين من طواقمه جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة إسعاف في مخيم طولكرم.

ومن ناحية أخرى، أعلن مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، أن أحد أفراد المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، تعرض للإصابة خلال الساعات الماضية نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى.

وأشار المصدر، طبقا لبيان صادر عن الجيش الأردني، إلى أن حالة المصاب الذي جُرح بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى متوسطة وأنه سيتم إجلاؤه جوًا إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم بتوجيهات ملكية.

وأفاد المصدر العسكري الأردني بأن مواطنًا فلسطينيا من قطاع غزة كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة، أصيب أيضا بشظية وعيار ناري خلال العدوان.