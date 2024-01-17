سوداني يقتل والدته طعنًا في نوبة غضب بالمنيل

شهدت منطقة المنيل، التابعة لدائرة قسم شرطة مصر القديمة واقعة مأساوية، عندما أقدم شخص سوداني الجنسية، على قتل والدته بطعنها طعنة نافذة بسكين، وأرداها قتيلة في لحظة غضب.

بدأت تفاصيل الواقعة المأساوية، عندما تشاجر شاب سوداني مع والدته المُسنة، داخل المنزل، بسبب خلافات عائلية، فاستل سكينا وقام بطعنها طعنة نافذة، اودت بحياتها في الحال.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يعيش مع والدته وأشقائه بمنطقة المنيل، ويوم الواقعة، تشاجر مع والدته، وتملكت منه نوبة غضب وعصبية شديدة، ثم قام بطعنها في الصدر، ونقلت الأم إلي المستشفي وتوفيت قبل اسعافها.

وجاء في مناظرة النيابة، أن الجثة لسيدة في عقدها الخامس، مصابة بجرح طعني نافذ، أدى إلي حدوث نزيف وتهتكات، أسفرت عن الوفاة، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وعرض المتهم علي الطبيب الشرعي، لبيان تعاطيه لأية مواد مخدرة من عدمه، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقي قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا يفيد بوجود قتيله بإحدى الشقق السكنية بمنطقة المنيل، وبالانتقال والفحص، تبين مصرع سيدة على يد نجلها، وتم ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة.