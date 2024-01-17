وزير الخارجية اليوناني: نعمل على تدعيم علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابتريتيس، أن بلاده متفائلة بمستقبل العلاقات مع مصر، موضحا أن مصر واليونان وقبرص تحالف ثلاثي نعول عليه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة، نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني، في كلمته، أنهم سيعملون على تدعيم علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي، متابعا “تواجدي بمصر لبحث ملف السلام في الشرق الأوسط ونبذل قصارى جهدنا لمنع التصعيد في المنطقة”.

واستطرد وزير الخارجية اليوناني: “نشعر بالقلق من تصاعد التوتر في قطاع غزة والبحر الأحمر.. ونثني على اقتراحات مصر فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة”، لافتا إلى أنه يجب اتخاذ مزيد من الخطوات لإنفاذ المساعدات إلى غزة، ونرفض نزوح سكان غزة من أراضيهم ونطالب بعودتهم لمنازلهم.

