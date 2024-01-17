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الأربعاء 17 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتفقد سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بالسادات

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تفقد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، لطلاب الفرقتين الأولى والثانية ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بواحة السيلكون بمدينة السادات.

وخلال جولته، اطمأن الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

ومن جانبه، أكد الدكتور كشك أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الإختبارات ،وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب والمتابعة بصفة مستمرة؛لضمان انتظام سير الإختبارات بدون أي مشكلات أو معوقات.

كما أجرى الدكتور كشك حوارات ودية مع الطلاب لإستطلاع آرائهم حول الإختبارات،مؤكدًا على ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها،متمنيًا للجميع دوام التفوق والنجاح.

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