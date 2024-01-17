مصرع طالب أزهري إثر سقوطه من الطابق التاسع أثناء عمله بالفيوم

لقي الشاب عبد الرحمن حمد عسران، مصرعه إثر سقوطه من الطابق التاسع ببرج سكني أثناء عمله بمحافظة القاهرة، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان الشاب عبد الرحمن حمد عسران 18 سنه طالب بالصف الثالث الأزهري، ومقيم بعزبة خليل الجندي التابعة لقرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، ذهب للعمل مع أصدقائه في القاهرة والذين يعملون في المعمار مهنة تركيب السيراميك، وأثناء عملهم بإحدى المساكن بالطابق التاسع وقرابة انتهاء عملهم في آخر اليوم كان العمل في بلكونة الشقة بالطابق التاسع اختل توازنه أدى ذلك إلى سقوطه ووفاته في الحال.

وكان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، جاء مفاده مصرع شاب سقط من الطابق التاسع أثناء عمله وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتسليم الجثمان لذويه بمحافظة الفيوم لدفنه عقب استخراج تصريح الدفن.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالى عزبة خليل الجندي بمركز إطسا بالفيوم عقب إنتشار وفاة خيرة شباب القرية وانتشرت التعازي على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك واصفينه بفقيد الشباب وشهيد لقمة العيش داعيين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.