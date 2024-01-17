غدا.. انطلاق معرض ماكينات صناعة الغزل والملابس والنسيج بأرض المعارض

تنطلق غدا الخميس، فعاليات المعرض الدولى السادس عشر لماكينات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتكنولوجيا الطباعة والأقمشة و الغزول بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر و يستمر المعرض حتى الأحد القادم بمشاركة 500 عارض من دول مختلفة.

ويقام المعرض هذا العام برعاية ومشاركة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة.

ويهدف المعرض هذا العام إلى المساهمة في خطط الدولة بالنهوض بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي وفتح اسواق تصديرية للمنتجات المصرية وتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادة إحياء القطن المصرى لسابق عهده من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن وتصنيعة، وكذلك صناعة الملابس الجاهزة وتصديريها وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة.

ومن جانبه، قال وائل عمر رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمعرض أن المعرض هذا العام على مدار 4 أيام سيتم خلاله تنظيم 4 ندوات متخصصة فى صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس وأيضا صناعة الجينز (الدينم) ودورة تدريبية عن الطباعة على الملابس والأقمشة يأخذ بها خبرات من عدة دول من تركيا وايطاليا وألمانيا لتطوير ونقل الخبرات التى تسهم فى تطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ويعرض المعرض اكثر من 500 عارض من 16 دولة بأحدث التكنولوجيا والماكينات.

وأكد وائل عمر أن صناعة الغزل والنسيج والملابس تساهم بنسبة 5.6 % من الناتج المحلي لمصر و27% من الناتج الصناعى و18% من إجمالى الصادرات غير البترولية ويعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية للدولة.

وأضاف أن استراتيجية قطاع الغزل والنسيج والملابس بمصر يهدف للحفاظ على نمو الصادرات بنسبة 15% لتحقيق زيادة فى حجم الصادرات وصولا إلى 10 مليارات دولار.

ونوه إلى أنه من المتوقع زيارة المعرض ما لا يقل عن عشرون الف زائر على مدار الاربعة ايام وتم تأكيد على حضور وفود من دولة السعودية والمغرب وسلطنة عمان لزيارة المعرض للاطلاع على احدث التكنولوجيا.

وتشارك الصين بأكبر عدد من الآجنحة ويوجد جناح وطنى من دولة تركيا يشارك فية 70 عارضا بأحدث التكنولوجيا والماكينات .

وأوضح أن معرض إيجى ستيتش أند تكس من أكبر المعارض المتخصصة فى أفريقيا والشرق الأوسط ونحن لدينا خطة للتوسع في تنظيم نسخ من هذا المعرض خارجيا حيث تم تنظيم المعرض فى المملكة العربية السعودية ونستهدف دول أخرى خلال الفترة المقبلة.