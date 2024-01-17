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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة المصري في كأس الرابطة

البنك الأهلي
البنك الأهلي
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أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس الرابطة.
وجاء التشكيل علي النحو التالي
حراسة المرمي ..حسن شاهين 
خط الدفاع: أيمن اشرف،  محمود الجزار، محمد بسيوني، سعيدو سيمبوري.
خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، عماد فتحى 
خط الهجوم: أحمد مدبولى، جريندو كريم بامبو.
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي 
أحمد صبحي، محمود قاعود، إسحاق يعقوبو، عاصم صلاح، أحمد ربيع، أحمد سعيد، أمير مدحت، إبراهيم حسن، معاذ الحناوي.

طارق مصطفى البنك الأهلي المصري