بطولة أفريقيا لكرة اليد.. منتخب الكونغو يهزم زامبيا

فاز منتخب الكنغو لكرة اليد على زامبيا بنتيجة 40 / 21 في المباراة التى أقيمت صباح اليوم الأربعاء، على صالة المغطاه باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة أفريقيا لكرة اليد والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويلعب منتخب جمهورية الكونغو في المجموعة الأولى بجانب كل من الراس الاخضر-- زامبيا- رواندا.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا وهى: "مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وزامبيا وأنجولا ونيجيريا وكينيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون ويتأهل المنتخب البطل إلى أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة في السادسة مساء اليوم، على أن تقام مباراة مصر وغينيا في الثامنة مساءً على صالة استاد القاهرة الدولي.