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الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سهم المصرية للاتصالات يتجاوز الأربعين جنيها لأول مرة في تاريخه

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
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تجاوز سهم الشركة المصرية للاتصالات حاجز الأربعين جنيها لأول مرة في تاريخه، حيث سجل السهم 41.49 جنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء. يأتي ذلك بعد الأداء المالي والتشغيلي المتميز الذي حققته الشركة خلال الفترة الماضية، والذي جاء مدعوماً بالتوسع في تقديم خدمات الثابت والمحمول والتوسع في الشبكة الدولية ذات العوائد الدولارية.

جاء هذا الأداء للسهم تأكيداً على توقعات معظم المحللين الماليين بقدرة الشركة على مواصلة تحقيق نتائج أعمال مالية وتشغيلية قوية. وعكس كذلك ثقة المستثمرين المتزايدة في قدرة الشركة على تحقيق أداء قوي رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم.

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