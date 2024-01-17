ads
الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

مرض X أكثر فتكا من كورونا بـ20 مرة.. معلومات لا تعرفها عن الوباء الجديد (فيديو)

مرض X أكثر فتكاً
مرض X أكثر فتكاً من كورونا بـ20 مرة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يناقش قادة العالم اليوم في سويسرا، الاستعدادات الدولية لوباء مستقبلي جديد، يتسبب في وفيات أكثر 20 مرة من فيروس كورونا المستجد، وهو مرض X المجهول، لا يعرف هل هو مرض ينتقل من الحيوانات إلى البشر، أم مرض جديد سيجري نشره عن قصد.

ويعتقد العلماء أنه من الممكن أن يكون بكتيريا قاتلة أصبحت مقاومة لجميع المضادات الحيوية المعروفة، وتسبب تلك الممرضات المقاومة للمضادات الحيوية أكثر من 700 ألف شخص سنوياً في جميع أنحاء العالم، كما يقدر الخبراء أن الوفيات الناجمة عن الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية ستصل بحلول 2050، لـ10 ملايين شخص.

ومن المتوقع أن تتخذ نفس استعدادات الإغلاق التي فرضت خلال جائحة كورونا، وقد أضيف المرض إلى القائمة عام 2018، حيث يعتقد أن يكون الفيروس تاجياً مثل سارس-كوفيد-2، أو سلالة جديدة من الأنفلونزا.

 

 

جائحة كورونا فيروس كورونا المستجد مرض X وباء جديد