مرض X أكثر فتكا من كورونا بـ20 مرة.. معلومات لا تعرفها عن الوباء الجديد (فيديو)

يناقش قادة العالم اليوم في سويسرا، الاستعدادات الدولية لوباء مستقبلي جديد، يتسبب في وفيات أكثر 20 مرة من فيروس كورونا المستجد، وهو مرض X المجهول، لا يعرف هل هو مرض ينتقل من الحيوانات إلى البشر، أم مرض جديد سيجري نشره عن قصد.

ويعتقد العلماء أنه من الممكن أن يكون بكتيريا قاتلة أصبحت مقاومة لجميع المضادات الحيوية المعروفة، وتسبب تلك الممرضات المقاومة للمضادات الحيوية أكثر من 700 ألف شخص سنوياً في جميع أنحاء العالم، كما يقدر الخبراء أن الوفيات الناجمة عن الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية ستصل بحلول 2050، لـ10 ملايين شخص.

ومن المتوقع أن تتخذ نفس استعدادات الإغلاق التي فرضت خلال جائحة كورونا، وقد أضيف المرض إلى القائمة عام 2018، حيث يعتقد أن يكون الفيروس تاجياً مثل سارس-كوفيد-2، أو سلالة جديدة من الأنفلونزا.