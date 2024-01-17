المشدد 15 سنة لسكرتير نيابة باب الشعرية الجزئية ومحام في عملية استبدال أحد الأحراز

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سكرتير بنيابة باب الشعرية الجزئية، ومحام، بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة الاشتراك في عملية استبدال أحد الأحراز، وهو عقد ملكية وحدة سكنية من قضية منظورة أمام المحكمة، وتلقى المتهم الأول 100 ألف جنيه من المحامي على سبيل الرشوة.

وألقى قسم شرطة السيدة زينب وباب الشعرية بمحافظة القاهرة، القبض على المتهم الأول بصفته موظف بنيابة باب الشعرية الجزئية، طلب أخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم محمد.ك، محامي حر مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منه 10 آلاف جنيه مقابل تسهيل استيلائه على الحرز المرفق بالقضية رقم 1851 لسنة 1023 جنح باب الشعرية واستبداله بآخر على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أوراق تحت يد جهة عمله بأن مكنه من الاستيلاء على عقد بيع وحدة سكنية من ملف قضية واستبداله بآخر.