بالفيديو.. "النواب" يرفع "كارت إنذار" لوزير التموين ومطالبات بإقالته

شن عدد من أعضاء مجلس النواب هجوما حادا على وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي كانت بحضور الدكتور علي المصيلحي.

وأكد النائب ضياء الدين داود، أن وزارة التموين أصبحت بامتياز راعية للفساد، مشيراً إلى أزمات متعددة في السلع الاستراتيجية أثناء ولايته منها أزمة الأرز والسكر التي كانت صنيعته، بالاضافة الى فقدان السيطرة على الأسعار بالأسواق.

وأضاف داود: انت لم تؤد الأمانة كما ينبغي ويجب ان تستقيل، وأضاف برلماني آخر أن رجل الشارع يطلق على التموين "وزارة السوق السوداء" بعد وصول أسعار السلع إلى أسعار جنونية ونقص المعروض.