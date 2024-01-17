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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالفيديو.. "النواب" يرفع "كارت إنذار" لوزير التموين ومطالبات بإقالته

النواب يرفع كارت
النواب يرفع "كارت إنذار" لوزير التموين ومطالبات بإقالته
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شن عدد من أعضاء مجلس النواب هجوما حادا على وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي كانت بحضور الدكتور علي المصيلحي.

وأكد النائب ضياء الدين داود، أن وزارة التموين أصبحت بامتياز راعية للفساد، مشيراً إلى أزمات متعددة في السلع الاستراتيجية أثناء ولايته منها أزمة الأرز والسكر التي كانت صنيعته، بالاضافة الى فقدان السيطرة على الأسعار بالأسواق.

وأضاف داود: انت لم تؤد الأمانة كما ينبغي ويجب ان تستقيل، وأضاف برلماني آخر أن رجل الشارع يطلق على التموين "وزارة السوق السوداء" بعد وصول أسعار السلع إلى أسعار جنونية ونقص المعروض.

الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتــور على المصيلحى السلع الاستراتيجية وزير التموين والتجارة الداخلية