الزمالك يكشف موقف معتمد جمال حال التعاقد مع مدير فني أجنبي

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، موقف معتمد جمال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، من الاستمرار مع الفريق، حال التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن مجلس الأبيض يدرس في الوقت الحالي، أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم لتولي قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى تمسك إدارة الأبيض ببقاء معتمد جمال في الجهاز الفني الجديد للأبيض.

وأشار المصدر، إلى أن سبب تمسك إدارة الأبيض ببقاء جمال، يأتي لمعرفته الجيدة بالفريق والنجاحات التي حققها مع الأبيض في المرحلة السابقة، بعد قيادة الفريق للتأهل إلى نهائي كأس مصر والتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأكد معتمد جمال، استعداده على العمل مساعدًا في حال قرار مجلس الأبيض إسناد إدارة الفريق إلى مدير فني أجنبي.

وأوضح معتمد جمال، أن دوره سينتهي مع فريق الكرة، حال تعيين جهاز فني أجنبي كامل، مشيرًا أنه لا يمانع من التواجد في الجهاز الجديد، ولكن بعد توضيح مهامه الجديدة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.