الصومال: منع طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من دخول البلاد

منعت السلطات الصومالية، اليوم الأربعاء دخول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كانت متجهة إلى هرجيسا، عاصمة المنطقة الإنفصالية في منطقة "أرض الصومال".

يأتي ذلك بعد الأزمة التي اندلعت بين الصومال وإثيوبيا بعد توقيع الأخيرة لمذكرة التفاهم مع أرض الصومال تنص على الحصول على منفذ بحري على ساحل البحر الأحمر طوله 20 كم.

وأفادت هيئة الطيران المدني الصومالية (SCAA) أنها منعت دخول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كانت متجهة إلى هرجيسا، دون الحصول على الترخيص المناسب، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وأوضحت انه تم إرجاع الطائرة وهي من طراز Dash 8-Q400 ورقم الرحل ET8372، من أجواء جمهورية الصومال اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، بعد أن تبين أن الطائرة لم يكن لديها أي تصريح لاستخدام المجال الجوي الصومالي..

وتابعت هيئة الطيران المدني الصومالية أن الطائرة الإثيوبية انتهكت القواعد الدولية للطيران (قواعد الجو) والقواعد الوطنية الصومالية لأنظمة الطيران المدني (SOMCARs، والتي تتطلب من الرحلات الجوية الحصول على تراخيص من البلدان التي تطير عبرها وتلك التي تهبط فيها. في قبل المغادرة.

وقالت إنها لن تسمح لأي طائرة غير مصرح بها بدخول الحدود الجوية للبلاد، مع الحفاظ على النظام والعمل بشكل وثيق مع نظيراتها في العالم وأكدت الوكالة أن الرحلات المنتظمة تسير كالمعتاد.