بطولة أفريقيا لكرة اليد.. تونس تكتسح كينيا

اكتسح المنتخب التونسي نظيره الكيني بنتيجة 18 /59 في المباراة التى أقيمت اليوم الأربعاء، في منافسات البطولة الأفريقية لكرة اليد والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة الرابعة والتى ضم كلا من: “أنجولا- نيجيريا- كينيا”.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا وهى: "مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وزامبيا وأنجولا ونيجيريا وكينيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون ويتأهل المنتخب البطل إلى أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة في السادسة مساء اليوم، على أن تقام مباراة مصر وغينيا في الثامنة مساءً على صالة استاد القاهرة الدولي.