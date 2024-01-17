سلامتك تهمنا.. مديرية العمل تنظم ندوة لنشر ثقافة الصحة المهنية بشركات المنيا

أطلقت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل متمثله في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل، مبادرة سلامتك تهمنا" بمديرية العمل بمحافظة المنيا، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين، بحضور ممثلي 35 شركة، وأكثر من 150 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة.

جاء ذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجرى خلال المبادرة توضيح الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية علي مستوي المنشآت والأنشطة المختلفة بالمحافظة، والدور الذي تقوم به تلك المبادرات في منع الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاج، فى ضوء جهود المديرية المستمرة فى نشر التوعية بأساليب وإجراءات السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت وقطاعات العمل داخل المحافظة للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة.

وأوضحت الدكتورة ماجده صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن تلك المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأضافت أن المبادرة تضمنت عدة محاضرات ألقى المحاضرة الأولى منها المهندس مدحت كامل من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وكيفية تشكيل الاجهزة الوظيفية للسلامة، وما هي القواعد والإجراءات اللازمة لتدريبهم، وما هو دور كل من لجنة السلامة والجهاز الوظيفي في الحفاظ علي العمال من الحوادث والإصابات والحفاظ علي المنشآت ورأس المال لسير العملية الانتاجية وزيادة الإنتاج وزيادة الدخل للعاملين، كما تطرق أيضاً للحديث عن ماهي تصاريح العمل وأهميتها وانواعها، وما هي الإجراءات المتبعه عند إصدار تصاريح العمل.

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