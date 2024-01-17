السيطرة على حريق شب في سيارتين بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظه الدقهلية ظهر اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل شب فى سيارتين ملاكى أمام معهد النيل العالى على طريق المنصورة دمياط الشرقى.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارتين ملاكى أمام.معهد النيل العالى على طريق المنصورة دمياط الشرقى.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب فى سيارة وانتقل إلى سيارة مجاورة لها أمام المعهد أثناء خروج الطلاب من الامتحان.

فيما تمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى السيارات الاخرى فيما لم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.