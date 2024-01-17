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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحريات أمن القاهرة تكشف ملابسات إصابة الفنان فادي خفاجة بمدينة نصر

فادي خفاجة
فادي خفاجة
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دلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى واقعة إصابة الفنان فادى خفاجة إثر حادث مرورى أن الحادث وقع بمدينة نصر.

وأضافت التحريات أن عجلت القيادة اختلت بيده، مما أدى إلى اصطدامه بالجزيرة الوسطى وإصابته بارتجاج بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس ولا يمكن استجوابه.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى ووجود مصاب بأحد الشوارع بمدينة نصر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين انقلاب سيارة ملاكي وإصابة الفنان فادى خفاجة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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