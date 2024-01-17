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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط مرتكبى واقعة سرقة من داخل موقع تحت الإنشاء ببورسعيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط مرتكبى واقعة سرقة من داخل موقع تحت الإنشاء ببورسعيد .
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من (مسئول عن موقع تحت الإنشاء) بحضور  5 أشخاص "مجهولين وملثمين" وقيامهم بسرقة (إطارين و3 بطاريات "خاصين بسيارات") من أحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم.
 بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (5 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ). 
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (5 أسلحة بيضاء - السيارة المستخدمة فى الواقعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وأرشدوا عن المسروقات .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية سرقة موقع تحت الإنشاء ببورسعيد