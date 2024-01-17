تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط مرتكبى واقعة سرقة من داخل موقع تحت الإنشاء ببورسعيد .
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من (مسئول عن موقع تحت الإنشاء) بحضور 5 أشخاص "مجهولين وملثمين" وقيامهم بسرقة (إطارين و3 بطاريات "خاصين بسيارات") من أحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم.
بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (5 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (5 أسلحة بيضاء - السيارة المستخدمة فى الواقعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وأرشدوا عن المسروقات .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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ضبط مرتكبى واقعة سرقة من داخل موقع تحت الإنشاء ببورسعيد
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط مرتكبى واقعة سرقة من داخل موقع تحت الإنشاء ببورسعيد .
تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط مرتكبى واقعة سرقة من داخل موقع تحت الإنشاء ببورسعيد .