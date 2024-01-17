بالفيديو .. وزير الدفاع يلتقي كبير منسقي الشئون الإنسانية وشئون إعادة إعمار غزة

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كبير منسقي الشئون الإنسانية وإعادة إعمار غزة سيجريد كاخ والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع في غزة وسبل تنسيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الكافية لسكان القطاع الذي يعاني من نقص شديد في الاحتياجات الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأكد الفريق أول محمد زكي على الموقف المصري الراسخ اتجاه دعم القضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني والحرص على التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إلي التهدئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة

فيما أشادت كبير منسقي الشئون الإنسانية وإعادة إعمار غزة بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة معربة عن تطلعها أن تسفر الجهود الدولية عن وقف إطلاق النار داخل القطاع.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

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