الأمن يضبط المتهمين بتزوير المحررات الرسمية والحكومية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (أحد الأشخاص ونجله - مقيمان بمحافظة المنيا – لأحدهما معلومات جنائية ومطلوب ضبطهما فى قضية تزوير) لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية ، وترويجها على موقع "فيس بوك" ، وبحوزتهما (3 أكلاشيه متنوع – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير– عدد من أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزويرمنسوبة للعديد من الجهات - عدد من الكارنيهات الخام معدة للإستخدام فى الطباعة وبعض الأوراق التى تستخدم فى تزوير شهادات المؤهلات الدراسية) وكذا (طبنجة صوت و2خزينة مختلفة الأحجام وطلقات صوت - 4 هواتف محمولة).

ضبط (مالك معرض دراجات نارية - مقيم بمحافظة كفر الشيخ "له معلومات جنائية").. لقيامه بتزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مُثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة عن طريق إستخدامه لنماذج أختام مقلدة منسوب صدورها لجهات مختلفة ، وعثر بحوزته على (نماذج لأختام مقلدة لجهات حكومية مختلفة - 15 أكلاشيه منسوب لعدد من الجهات - طابعة - ماسح ضوئى "سكانر"- عدد من أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير منسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.