حصيلة 24 ساعة.. ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية

الأربعاء 17/يناير/2024 - 12:47 م

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية: ضبط 6 قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط 4 قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2459 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط 42 قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 280 حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 3 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.