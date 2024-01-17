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الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية: ضبط 6 قضايا.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط 4 قضايا.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2459 مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام : ضبط 42 قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 280 حكما قضائيا متنوعا.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 3 قضايا.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المنافذ الداخلية وتزوير المستندات جرائم الهجرة غير الشرعية