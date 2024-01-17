رئيس الوزراء السلوفاكي يدعم موقف المجر بشأن وقف دعم أوكرنيا بـ50 مليار يورو

أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، على موقفه في دعم نظيره المجري فيكتور أوربان بشأن ضرورة إعادة صياغة خطة المساعدة المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي، في أعقاب المحادثات الثنائية في بودابست، إنه يتفق مع موقف أوربان المتمثل في أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يمول حزمة مساعدات مزمعة بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لكييف من الميزانية المشتركة للكتلة، وأن الحرب في أوكرانيا لا يمكن أن تنتهي عبر الوسائل العسكرية، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف فيكو: "لقد استمعنا باهتمام شديد إلى المقترحات التي قدمها رئيس الوزراء المجري، بالفعل فيما يتعلق بمراجعة الميزانية والمساعدات لأوكرانيا، وسأكرر أننا نعتبرها عقلانية ومعقولة".

وأيد فيكو توصية أوربان بفصل التمويل إلى أربع دفعات يمكن إعادة تقييمها، وربما حظرها، كل عام.

وسينظر الاتحاد الأوروبي في قمته الخاصة في الأول من فبراير المقبل في تعديلات على الميزانية المتعددة السنوات 2024-2027، والتي تشمل إنشاء مرفق أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.

وفشل المجلس الأوروبي في اجتماعه يومي 14 و15 ديسمبر في اعتماد تعديلات على الميزانية المتعددة السنوات للاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2027، والتي تنص على تخصيص 50 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا، وتم حظر هذا القرار من قبل المجر ولذلك، اتفق القادة على مواصلة مناقشة الميزانية في قمة خاصة في أوائل العام الجاري 2024.

وأكد رئيس الوزراء المجري أمس الثلاثاء، إحجامه عن الموافقة على برنامج دعم مالي كلي مدته أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا، مدعيا أن مثل هذه المساعدة "يمكن أن تضر بميزانية الاتحاد الأوروبي".