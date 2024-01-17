بالفيديو.. كبيرة منسقي الأمم المتحدة: نقوم بمهمات لتسهيل وصول المساعدات لغزة

قالت سيجارد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إنها وصلت إلى القاهرة قبل يومين وأجرت محادثات مهمة مع وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزيرة التضامن الاجتماعي ومع مسؤولي الهلال الأحمر المصري والتقت بمحافظ شمال سيناء، وهي زيارة مهمة جدا.

وأضافت "سيجارد كاج" في حوارها لوسائل الإعلام ،حسبما نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء: "رأينا على الأرض ما تقوم به مصر ومتطوعيها وحكومتها لتوفير المساعدات الإنسانية للأبرياء في قطاع غزة".

وتابعت: "أقوم بمهمة لنرى على الأرض كيف يمكننا تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولا زلت مستمرة في هذه الزيارة".

وثمنت، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، دور جمعية الهلال الأحمر المصري للجهد الكبير المبذول في تجهيز هذا الكم من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.