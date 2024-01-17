قضايا الدولة تعلن موضوعات مسابقة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري

أعلنت هيئة قضايا الدولة، موضوعات مسابقة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي لعام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

وقررت هيئة قضايا الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 13-1-2024 ما يلى :-

أولاً: تخصيص مبلغ قدره 40000 جنيه "أربعون ألف جنيه" لجائزتين أصليتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن ۲۰۰۰۰ جنيه "عشرون ألف جنيه" في أي من الموضوعين الآتيين والجائزة مفتوحة لجميع المواطنين، وأبناء الأمة الإسلامية:

۱- مسئولية رجال الأعمال في النهوض بالمجتمعات.

۲- جهود ذوى الإعاقة في إثراء الفقه الإسلامي.

ثانياً: تخصيص مبلغ مقداره ۲۰۰۰۰ جنيه "عشرون ألف جنيه" لعدد جائزتين تقديريتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه" في أي من الموضوعين عاليه.

ثالثاً: تخصيص مبلغ مقداره 40000 جنيه "أربعون ألف جنيه" لـ8 جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائزالتقديرية والأصلية بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 5000 جنيه " خمسة آلاف جنيه " في أي من الموضوعين الموضحين.

ويقدم البحث بموجب إيصال بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة – ٤٢ شارع جامعة الدول العربية في ميعاد غايته ٣١ يناير ٢٠٢٥، وذلك من عدد ثلاث نسخ بما لا يقل عن 70 صفحة ولا يجاوز 150 صفحة، وعدد ثلاث ملخصات للبحث بما لا يقل عن عشر صفحات ولا يجاوز عشرين صفحة، بحيث يتضمن موجزا للبحث بجميع عناصره لأنه يخضع للفحص بصفة مبدئية ليكون مؤشراً لإحالة البحث للتحكيم من عدمه، فضلاً عن "C D "يتضمن نسخة من البحث " PDF" و"WORD "، ويستبعد البحث من المسابقة في حالة عدم الالتزام بهذه الشروط.

ويشترط في البحث أن يكون معداً للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخرى ، وأن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة، وألا يكون صاحبه قد سبق له الحصول على جائزة أصلية في المسابقة خلال ثلاث سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لغيره، وللجنة شئون الوقف طبع أو نشر أي بحث فائز متى قدرت ذلك دون الرجوع على اللجنة أو الوقف بأي حق قبلها، وعلى أصحاب الأبحاث غير الفائزة ضرورة استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة، وفي حالة عدم استردادها خلال هذا الموعد فإنه يحق لإدارة الجائزة دشتها.