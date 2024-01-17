غدا.. الزمالك راحة من التدريبات استعدادا للسفر إلى الإمارات

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة سلبية من تدريبات اليوم، بعد الفوز اليوم على الشباب الكويتي ودياً برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي.

ويستعد الزمالك، تحت قيادة معتمد جمال، المدير الفني للفريق، للسفر إلى الإمارات في السادسة صباح يوم غد الخميس، للمشاركة في دورتين وديتين.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على استاد آل مكتوم.