خط ساخن مياه المنوفية ينجح في الرد على 70 ألف شكوى خلال عام 2023

أكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أن الشركة تتواصل مع عملائها عبر قنوات التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 125 والذى نجح في الرد على 70 ألف شكوى خلال عام 2023م تنوعت بين شكاوى مياه وصرف وجودة ومحاسبة وشكاوى مشروعات .

وأضاف، تم تفعيل خدمة استقبال مكالمات الهاتف المحمول على الرقم المختصر 125 بعد أن كانت على الخطوط الأرضية فقط وتخصيص أحد العاملين بالإدارة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتفعيل منظومة الكول سنتر حديث ماركة افايا وتحسين مراقبة استقبال المكالمات بصورة جيدة لصالح العميل.

وأشار إلى أن منظومة الشكاوى CMS والمفعلة بالخط الساخن وجميع مراكز خدمة العملاء هي إحدي حلقات التواصل مع المواطنين وأن الشركة وفرت العديد من قنوات الاتصال المختلفة للتواصل معهم خلال 24 ساعة فى اليوم عن طريق الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، والواتس 01220906668، أو من أى محمول 048/2175428 - 048/2175042؛ سعيًا للارتقاء بالأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.