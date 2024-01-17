بالفيديو.. أستاذ هندسة طبية يكشف تفاصيل حصوله على 150 براءة اختراع

كشف الدكتور محمد محفوظ، أستاذ الهندسة الطبية في جامعة تينيسي، تفاصيل حصوله على ‏أكثر من 150 براءة اختراع في أنظمة إجراء الجراحات، قائلا إن لديه براءة اختراع بعدة ‏مناطق أو مجالات في الهندسة الطبية‎، ولكن من أبرز هذه المجالات هو كيفية استخدام الجراحات الدقيقة مثل جراحات العظام أو الجمجمة والوجه في حالة حدوث حوادث صعبة أو سرطان متقدم.

وأضاف "محفوظ" في حواره عبر زووم، لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن عملية جراحة الجمجمة أو الوجه تعتبر عملية ‏صعبة للغاية، لافتا إلى أن هذه العمليات إذا كانت تجرى داخل مصر، فهي تتم على نطاق ضيق ‏للغاية، فدائما ما يضطر المرضى إلى السفر بالخارج من أجل القيام بهذه العمليات الدقيقة.‏

وتابع، أن السنوات الماضية عمل على هذا الأمر من حيث بناء التكنولوجيا بالكامل وكيفية إنتاج الشرائح ‏أو الأدوات المستخدمة الخاصة بمثل هذه العمليات خلال السنوات الماضية.‏

وأردف، أن مثل هذا النوع من العمليات يتم بعدة تخصصات، حيث يكون هناك مجموعة من الأطباء في هذه العملية بتخصصات مختلفة، مؤكدًا: "نحاول نقل مثل هذه التكنولوجيات الحديثة في مصر".