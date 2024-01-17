أستاذ علاقات دولية: تخاذل المجتمع الدولي المسئول عن استمرار العدوان على غزة (فيديو)

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ علاقات دولية، إن تخاذل المجتمع الدولي هو المسئول عن استمرار العدوان على غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه حان الوقت لكي يكون هناك تحرك فعلي حقيقي وقوي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه عنوان ممنهج تحرك في كل شبر من قطاع غزة وأباد كل مظاهر الحياة، وقطف الكثير من أرواح الأبرياء داخل القطاع كدليل قاطع على أن هناك خطة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين داخليا والعمل على إيجاد كل مظاهر الصعوبة لكي لا تستمر الحياة داخل قطاع غزة.

وتابع أن تخاذل المجتمع الدولي السبب في استمرار إسرائيل في هذا العدوان الغاشم والذي ظهر منذ اليوم الأول، مؤكدا أن تصريحات المسئولين الإسرائيليين التي وصف فيها الفلسطينيين أنهم حيوانات، وكذلك تصريحهم بأنه لا بد من قطع المياه والكهرباء والوقود عن غزة، كما أن وزير الطاقة الإسرائيلي قال إنه لابد ألا تدخل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدا أن كل ذلك يؤكد نواياهم.