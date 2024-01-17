"الرعاية الصحية": تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات (فيديو)

قالت الدكتورة سالي عبد الرؤوف، مدير عام شؤون الأفرع بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن المستشفى الافتراضي يعني تقديم خدمات التطبيق عن بُعد خلال تنظيم متكامل وشبكة معلوماتية، ويمكن من خلال هذا النظام تقديم الاستشارات الطبية والأشعة والمعامل.

وأوضحت «عبدالرؤوف»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الهدف الأساسي من هذا المشروع أن هيئة الرعاية الصحية ستطبق منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات منها محافظات نائية مثل جنوب سيناء والأقصر وأسوان، ونستطيع من خلال التطبيق عن بُعد، تأدية الخدمة الصحية للمواطنين على مدار 24 ساعة، ومناظرة للحالات من خلال أطباء متخصصين سواء خلال تواجدهم داخل مصر أو خارجها.

وتابعت، أن هذا المشروع يساعد بشكل كبير على تخفيف عبء الإنفاق على الخدمات الصحية، قائلة: «بدل ما أبعت للمواطن طبيب وياخد وقت ونفقات عالية وهو مكانه والطبيب في مكان تاني أقدر أقدمه له كل الخدمات».