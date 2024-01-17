رئيس جامعة المنوفية يوجه بتطوير مطاعم المدن الجامعية لإعداد وجبات صحية بأسعار مناسبة

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية لشهر يناير ٢٠٢٤، إذ استعرض ما تم تنفيذه داخل وحدات المدن الجامعية من أعمال الصيانة ببعض المدن الجامعية، ووجه بمتابعة واستمرار أعمال الصيانة الدورية للمطاعم والمطابخ خلال إجازة نصف العام الدراسي.

وعقد الاجتماع بحضور الدكتور محمد مصطفى السيد المشرف العام للمدن الجامعية والمحاسب أشرف النطاط الأمين العام المساعد والدكتور أشرف مدحت مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية وعصام الدسوقي مدير عام المدن الجامعية وأعضاء المجلس.

وأشار القاصد إلى أن اللجنة قامت بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق ومتابعة ما تنفيذه من أعمال.

كما ناقش القاصد المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس حول تقييم الوجبات الغذائية ومراعاة تقديم وجبات غذائية صحية متكاملة ومراعاة ذلك عند التخطيط للوجبات الثلاثة اليومية على مدار الأسبوع.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة توفير كل سبل الراحة لطلاب بالمدن وتلبية احتياجاتهم مع توفير المناخ الأسري لهم وتشجيعهم على النجاح والتفوق.

ووجه بضرورة تطوير مطاعم المدن الجامعية وفتح منافذ بها لإعداد وجبات صحية للراغبين من طلاب الجامعة بأسعار مناسبة وجودة عالية.