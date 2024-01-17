إحباط محاولة 5 أشخاص الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات ببولاق أبو العلا

أحبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة محاولة 5 أشخاص الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات ببولاق ابو العلا.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر على (حفرة بعمق 5 أمتار وأدوات التنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.