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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شخصين لاتجارهما في العملات الأجنبية بالسيدة زينب

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين  لقيامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازتهما عملات أجنبية ومحلية بالسيدة زينب .

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول") بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" .
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على شخصان العملات الأجنبية السيدة زينب