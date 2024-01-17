نائب محافظ البحيرة تتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس كفر الدوار.. صور

أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بحضور اللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، جولة صباح اليوم للمرور على عدد من مدارس مدينة كفر الدوار للإطمئنان على حسن سير الإمتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب، تزامنًا بدء إنطلاق إمتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" الدور الأول للعام الحالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والتي تستمر حتى 24 يناير الجاري.

وتفقدت بلبع، مدارس ( الحدائق الإعدادية بنين/ كفر الدوار الإعدادية الحديثة بنات / طلعت حرب الابتدائية)

وأكدت نائب محافظ البحيرة على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة للطلاب والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، وإتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، مشيرة إلى وصول الأسئلة فى موعدها ، وأن الأمور منتظمة بجميع لجان المحافظة.

ويؤدي الطلاب اليوم إمتحان مادة اللغة العربية خلال الفترة الأولى ومادة التربية الدينية خلال الفترة الثانية.

وأشار يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم تجهيز ٦٢٧ لجنة بعدد ١٨ إدارة تعليمية لإستقبال ١١٦ ألف و٦٨٩ طالب وطالبة، وأن هناك تنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور.

ووجهت نائب محافظ البحيرة الطلاب بالتأني والتركيز والجد والإجتهاد، متمنية لهم التفوق والنجاح.