وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس

التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس أحمد غتوري، رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس لمناقشة الخطط والبرامج المستقبلية للعبة، بحضور أشرف البيجرمي، رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الكردي، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة.

وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية تصنيع وتركيب ملاعب البادل تنس صناعة محلية كاملة من خلال شركة كابتكس للنجيل الصناعي بكافة المواصفات الفنية العالمية، بالإضافة إلى وضع خطة لنشر اللعبة داخل الأندية المصرية والعمل على توسيع قاعدة الممارسة للعبة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير والرياضة، الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات على كافة المستويات والأصعدة، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذي يضاف إلى الرياضة المصرية.

من جانبه، قدم المهندس أحمد غتوري، رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس، الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي؛ على الدعم الدائم للاتحاد، مشيرًا إلى العمل على توسيع قاعدة الممارسة للعبة على مستوى الجمهورية، تنسيقًا مع الوزارة.