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الأربعاء 17 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

31 يناير.. نظر استئناف براءة مستريح الأدوات الصحية بالأزبكية

ارشيفية
ارشيفية
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أجلت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، استئناف النيابة العامة على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على  4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأدوات الصحية" لجلسة 31 يناير

وكان قد تقدم مقيمو الدعوى ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق فى جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو فى حقهم كل من "م. ح" و"ع. ظ" مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهما على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكين دون وجه حق.

وأوضح في البلاغ، أن المشكو فى حقه الأول والمشكو فى حقه الثانى قد كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص فى استلام أموال من يقع تحت حبالهما وخداع ضحاياهما من المجنى عليهم وسعيا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى فى توجيه الدعوة للجمهور.

استئناف براءة مستريح الأدوات الصحية 31 يناير