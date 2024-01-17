رئيس جامعة القاهرة: الالتزام الكامل بالضوابط تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان

أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

وجاء ذلك خلال، جولة تفقدية قام بها الدكتور الخشت صباح اليوم، للاطمئنان على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 / 2024 بجامعة القاهرة الدولية، وفقًا لجداول كل برنامج، وذلك بحضور الدكتورة هبة نوح مساعد رئيس الجامعة بجامعة القاهرة الدولية، والدكتورة رحاب محمود منسق برنامج اللغة الصينية.

واستمع الدكتور الخشت، خلال جولته، إلى تعليقات عدد من الطلاب حول أسئلة الامتحانات والتي تساهم في قياس مستوى الفهم لديهم.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية مع مراعاة طبيعة كل برنامج ونظام الدراسة به والاختلاف بين المواد النظرية والعملية لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتمييز.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة انتظام أعمال الكنترولات بالتوازي مع عقد الامتحانات ليتم التصحيح والرصد بصورة دورية عقب انتهاء الامتحانات لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية.

IMG-20240117-WA0019

IMG-20240117-WA0020

IMG-20240117-WA0021

IMG-20240117-WA0022