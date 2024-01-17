محافظ الجيزة يتفقد عددًا من المنافذ والسلاسل التجارية بشكل مفاجئ بالعمرانية

أجرى اليوم الاربعاء اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية بشكل مفاجئ بعدد من المنافذ والسلاسل التجارية بحي العمرانية لمتابعة تنفيذ " مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية "، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار.

وتابع محافظ الجيزة توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها المبادرة، للتأكد من تلبية كافة احتياجات المواطنين، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.

و كلف المحافظ، باستمرار المرور الميدانى على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع والتنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد علي كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع .