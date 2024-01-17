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الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 46 ألف طن و960 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 960 شاحنة و63 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 35000 طن بضائع، 589 شاحنة و48 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000  طن بضائع، 371 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة GETUS TIGER وعلى متنها 32 الف طن ألومنيوم والسفينتين الحرية1 ودليلة، بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى أمل، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية1 وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 2000 طن بضائع و283 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلة. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1318 راكبا. 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات ميناء سفاجا