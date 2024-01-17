محافظ القاهرة يتفقد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بمدرستى العباسية الإعدادية بنات بإدارة الوايلى التعليمية، والنصر الرسمية لغات بادارة باب الشعرية التعليمية للاطمئنان على سير الامتحانات، حيث يؤدى ٢٠١٢٨٩ طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع) في ٧٧٧ لجنة، من بينهم ١٠٢٢٣٩ طالبا ، و٩٩٠٥٠ طالبة ، و٤١٣ طالبًا بالإعدادية المهنية، و١٢٣ طالبًا بالاعدادية الرياضية، و٨١ طالبًا ضعاف السمع و٥٧ طالبًا مكفوفين ، و٣٠٢٩ طالبًا دمج ، كما تضم لجنة مستشفي ٥٧٣٥٧ ( ٢٧) طالبًا .

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون أي معوقات، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية، مضيفاً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها .

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.

والتقى محافظ القاهرة بعدد من أولياء الأمور، حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.